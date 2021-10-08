Махачкала, 8 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19, заявила 8 октября заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина.

Вакцинация

«Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации», — сказала она в рамках посещения в Махачкале республиканского перинатального центра.

Она также призвала врачей передавать всю информацию, которая есть о побочных реакциях после вакцинации, в систему «Фармаконадзор». С её помощью врачи могут предавать данные о побочных эффектах после вакцинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процедура вакцинации от COVID-19 по-прежнему является добровольной.

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