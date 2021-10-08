Уфа, 8 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений жителей Уфы о незаконной застройке зеленых зон города. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Сообщается, что в СМИ было опубликовано видеообращение жителей Уфы председателю СК РФ, в котором люди попросили разобраться с незаконной, по их мнению, застройкой жилыми домами зеленых зон города без проведения публичных слушаний.

Отмечается, что по данными факту следователи Башкирии проводят проверку. В ближайшее время они планируют провести прием граждан.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Чернятьеву Д.Н. тщательно изучить все доводы граждан и доложить о проведенных проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении пресс-службы.