Москва, 8 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В российской банковской системе в настоящее время наблюдается переток средств с валютных вкладов на сберегательные и текущие счета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что в Сбербанке в сентябре 2021 года объем валютных вкладов уменьшился почти на 800 млн долларов.

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«В банковской системе в настоящее время наблюдается переток средств с валютных вкладов на сберегательные и текущие счета. Это связано с тем, что доходность по этим продуктам практически не отличается одна от другой, при этом средства на счетах более мобильны и доступны, чем средства во вкладах, — сказал Марков. — Аналогичный тренд отчасти наблюдается и по рублевым средствам, куда в небольшом количестве из-за существенной разницы в ставках перетекают и валютные средства. Этот тренд вполне может продолжиться не только до конца 2021, но и в начале 2022 года, если не произойдет серьезных экономических потрясений».

Марков подчеркнул, что на курс рубля данный тренд не оказывает существенного влияния, так как активного перевода средств из валюты в рубли при этом не происходит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наблюдаемый в РФ рост ставок по депозитам позволит вернуть деньги населения в банки.