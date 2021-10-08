Мурашко предупредил о возможных проблемах с печенью после лечения COVID-19
Курск, 8 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. При лечении коронавирусной инфекции используются препараты, которые могут вызывать токсическое поражение печени. Об этом 8 октября в ходе посещения Курской областной клинической больницы заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко отметил, что применяются противовирусные препараты, «которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты».
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Глава ведомства указал на необходимость пройти углубленную диспансеризацию необходимо всем, кто перенёс коронавирус.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Более того, по словам главы ведомства, ситуация продолжает ухудшаться.
В настоящее время в России под наблюдением врачей находятся свыше 1 млн 38 тыс. человек с коронавирусной инфекцией. Мурашко подчеркнул, что «это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения».