Курск, 8 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. При лечении коронавирусной инфекции используются препараты, которые могут вызывать токсическое поражение печени. Об этом 8 октября в ходе посещения Курской областной клинической больницы заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

40.мвд.рф Лекарства

«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции», — отметил министр здравоохранения.

Мурашко отметил, что применяются противовирусные препараты, «которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Глава ведомства указал на необходимость пройти углубленную диспансеризацию необходимо всем, кто перенёс коронавирус.

Читайте также: Мурашко заявил об ухудшении ситуации в COVID-19 в России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Более того, по словам главы ведомства, ситуация продолжает ухудшаться.

В настоящее время в России под наблюдением врачей находятся свыше 1 млн 38 тыс. человек с коронавирусной инфекцией. Мурашко подчеркнул, что «это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения».