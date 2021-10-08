Москва, 8 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Филиалы РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) упраздняют в трёх городах Приволжского федерального округа. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

WL959 Здание РАНХиГС в Москве

Так, в Поволжье ликвидируют филиалы в Ижевске (Удмуртия), Саранске (Мордовия) и Тольятти (Самарская область). Кроме того, ликвидации подлежат Псковский и Иркутский филиалы.

«Ликвидировать Ижевский, Иркутский, Псковский, Саранский и Тольяттинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», — говорится в тексте документа.

«Данное решение принято попечительским советом РАНХиГС, в который входят и представители Администрации президента РФ, и представители правительства РФ. Оно предусматривает структурное обновление филиальной сети академии и не означает прекращение ее деятельности на территории регионов», — сообщилиТАСС в РАНХиГС. Уточняется, что программы дополнительного образования будут реализованы с использованием дистанционного формата и современных цифровых технологий. Обязательства перед сотрудниками и слушателями филиалом будут выполнены в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, Ижевский филиал вуза работает с 1992 года. Филиал проводил профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих.

Тольяттинский филиал был учрежден в 1997 году. В 2001 году филиал на тот момент ПАГС (Поволжская Академия Государственной службы) осуществил первый выпуск по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010 году после создания РАНХиГС академии объединились. С 2016 года здесь обучают только по программам Дополнительного профессионального образования.

Саранский филиал осуществляет программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.