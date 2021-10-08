Архангельск, 8 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Архангельской области на трассе М-8 под колеса грузовика попало стадо кабанов. Погибли несколько животных. Об этом сообщает сайт arh112.ru.

Дикие кабаны

Авария произошла в ночь на 8 октября на неосвещенном участке трассы. Под удар попали пять особей, перебегавших дорогу. Никто из людей в аварии пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале водитель иномарки насмерть сбил лося и сам скончался до прибытия скорой помощи.