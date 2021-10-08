Рига, 8 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Велосипедные дорожки в Риге и велосипедисты на них мешают машинам «скорой помощи» доставлять пациентов в больницы, что чревато трагическими последствиями. Об этом говорится в сообщении латвийского портала mixnews.lv.

Pignonsurrue.org Знак на велодорожке

Временно исполняющий обязанности главы Департамента дорожного движения столицы Янис Вайводс заявил на заседании комиссии по безопасности микромобильности, что такие велодорожки будут в ближайшее время ликвидированы, начиная с 9 октября нынешнего года.

По его словам, велосипедные дорожки на участке между улицами Лактас и Сканстес мешают машинам «скорой помощи» покидать территорию автобазы, затруднения испытывают медики расположенной напротив базы Больницы травматологии и ортопедии. Поступают жалобы и от владельцев частного автотранспорта.

Велосипедные полосы будут удалены, а на выезде с базы «скорой помощи» будет нарисована сетка из предупредительных желтых полос, которая должна была быть там с самого начала.