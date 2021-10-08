Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В медицинских стационарах Петербурга доля пациентов, которые были вакцинированы от COVID-19, но всё-таки заболели и попали в больницу, не превышает 10%. Об этом 8 октября сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Процент вакцинированных, которые находятся на лечении в стационарах, в разные дни разный, но в среднем от 8 до 10 процентов», — сказал Лисовец.

Напомним, в Петербурге на 8 октября привито более 31% от всего совокупного населения, включая несовершеннолетних, которым прививка не делается, и около 50% — если считать от плановой цифры, установленной Роспотребнадзором для региона.

«По последним данным, по состоянию на 7 октября, вакцинация от коронавирусной инфекции снижает риск наступления летального исхода не менее чем в 20 раз», — подчеркнул глава комздрава Петербурга. По его словам, риск тяжелого и более тяжелого течения заболевания снижается более чем в три раза.

Отметим, против коронавируса полностью привилось 1 721 660 петербуржцев, хотя бы первой дозой вакцины привилось 1 583 387 горожан (41% взрослого населения).