Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Переславская межрайонная прокуратура провела проверку по фактам посадки деревьев силами сотрудников детских садов и школ Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ходе проверки выяснилось, что для лесовосстановления на территории Переславского лесничества выделены бюджетные деньги, был разыгран конкурс, однако по факту деревья сажали учителя и воспитатели в свой рабочий день. Оплату люди не получили.

Лес

Заказчиком работ по искусственному лесовосстановлению на территории городского округа Переславля-Залесского выступил Департамент лесного хозяйства Ярославской области. Победителем конкурса стало СГБУ ЯО «Лесная охрана», сумма контракта — 1 миллион 290 тысяч рублей. Работы по лесовосстановлению были оплачены заказчиком. При этом прокуратурой установлены факты, что работы выполнялись сотрудниками образовательных учреждений Переславля-Залесского.

«Установлено, что 27.05.21 по инициативе должностных лиц ГКУ «Переславское лесничество» и управления образования администрации городского округа Переславля-Залесского участие в работах по воспроизводству лесов принимали сотрудники муниципальных образовательных учреждений и отдела опеки и попечительства управления образования, которыми было высажено около 4 га лесных насаждений. Между администрацией городского округа город Переславль-Залесский либо управлением образования, руководителями муниципальных учреждений и ГКУ ЯО «Переславское лесничество либо СГБУ ЯО «Лесная охрана» договор о предоставлении труда работников названных учреждений не заключался,» — говорится в материалах проверки прокуратуры.

По итогам проверки материалы были направлены в Государственную инспекцию труда по Ярославской области, главе администрации Переславля внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также вскоре после того, как факты вывоза учителей и воспитателей в лес стали достоянием общественности, в Переславле уволились исполняющий обязанности начальника управления образования Ренат Каримов и замглавы по соцполитике Жанна Петрова.