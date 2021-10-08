Приштина, Сербия, 8 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Так называемая полиция Косово начнет выписывать штрафы водителям, которые не заклеили государственную символику Сербии на своих регистрационных номерах, пока их автомобили находятся на территории Косово и Метохии. Об этом говорится в сообщении МВД сепаратистского Косово, опубликованном 8 октября.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

Граждан призывают взять наклейки в центрах регистрации автотранспорта или в ближайшем полицейском участке, передает телеканал РТС.

Напомним, что в соответствии со вторым пунктом соглашения о временном использовании автомобильных номеров, которые Белград и Приштина подписали в конце сентября, автомобилисты из центральной Сербии должны закрывать государственную символику на своих номерах, когда они находятся на территории Косово и Метохии, и наоборот. Реализация соглашения началась 4 октября. Такой режим будет действовать шесть месяцев, пока рабочая группа не найдет долгосрочное решение по использованию автомобильных номеров.