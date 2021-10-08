София, 8 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В 2022-м году Болгария может столкнуться с ростом безработицы практически во всех сферах производства, а также очередным витком инфляции. Об этом говорится в опубликованном 7 октября прогнозе министерства финансов Болгарии, сообщает софийская газета «Дума».

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Согласно данным минфина Болгарии, уже сегодня из-за пандемии коронавируса в стране наблюдается оптимизация рабочих мест, а сотни крупных предприятий по всей стране сокращают свои мощности.

«В итоге в бюджет страны не поступают десятки миллионов левов, которые могли быть использованы для сдерживания инфляционных процессов, — подчеркивают эксперты структуры. — Для выхода из создавшейся ситуации официальной Софии необходимо ввести систему жесткого государственного регулирования цен и осуществить ряд социальных программ».

Напомним, ранее временное правительство Болгарии объявило о намерении реализовать масштабную программу помощи безработным и малообеспеченным жителям страны. Для этого из госбюджета планируется выделить около 146 миллионов левов (74,7 млн евро).