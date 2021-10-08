Москва, 8 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Лагерь Заксенхаузен вблизи Берлина — это важное место памяти для России. В концлагере Заксенхаузен убили тысячи советских людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Tommes73 Ворота концлагеря Заксенхаузен

«Ведь среди его заключенных было множество советских военнопленных. Это и сын Сталина Яков Джугашвили, и летчик Михаил Девятаев и многие другие.

Военнопленных использовали на тяжелых работах, пытали, расстреливали. 22 апреля лагерь освободили советские войска и тем самым спасли жизни 3000 узников.

По преступлениям в лагере Заксенхаузен Советский Союз начал в октябре 1947 года открытый суд в Берлине. На нем приговорили 16 сотрудников лагеря. Это был именно советский суд, о нем писали все центральные советские газеты.

Увы, сейчас об этом событии знают больше в Германии, чем в России. В итоге и о суде 1947 года, и о самом лагере Заксенхаузен почти нет русскоязычных исследований.

Остается надеяться, что нынешний суд над столетним охранником Заксенхаузена актуализирует в России тему жертв лагеря. Это часть нашей истории», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2021 года в немецком городе Бранденбург-ан-дер-Хафель начался судебный процесс по делу бывшего охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен, которому сейчас 100 лет.

Читайте также: В Германии начали судить бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен