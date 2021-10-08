Рим, 8 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В сети опубликованы фотографии с новым спортивным автомобилем Ferrari Icona Spied. Снимки размещены на портале Carbuzz.

Carbuzz Ferrari Icona Spied

Фотографии модели были сделаны недалеко от штаб-квартиры Ferrari в Италии. На них Ferrari Icona Spied был покрыт камуфляжной пленкой.

По предварительной информации, прототип создан на основе LaFerrari Aperta. При этом модель получила большое заднее крыло. Отмечается, что при создании модели автопроизводители вдохновились гоночным автомобилем Ferrari 330 P4 Le Mans, который участвовал в гонках с легендарным Ford GT40 в 1960-х годах.

Новинка может быть оснащена 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, который выдает 819 лошадиных сил и 510 Hm крутящего момента.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Novitec представило модернизированную версию Ferrari F8 Tributo.

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