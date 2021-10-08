Берлин, , 15:26 — REGNUM На данный момент в Германия еще не получили ответ России на запрос из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 8 октября заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К настоящему моменту к нам такой ответ не поступал», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что запрос к РФ от ОЗХО поступил 5 октября и на него был дан ответ, и добавил, что российская сторона также инициировала встречный запрос.

Отметим, блогер Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, который направлялся из Томска в Москву.