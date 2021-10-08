Минск, , 15:23 — REGNUM Александр Лукашенко знает, как спасти госторговлю в сельской местности. Об этом он рассказал 8 октября в минском Дворце республики, выступая с докладом на собрании членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза»).

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Несменяемый руководитель республики (с 1994 года) подверг резкой критике торговлю в провинциальных магазинах сети «Белкоопсоюза». Он указал на «факты безответственности и халатности работников», продажу просроченной продукции. Обращаясь к членам сети, он сказал: «Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией и обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных».

По его словам, ассортимент сети «Белкоопсоюза» на 90% сформирован товарами белорусского производства. Лукашенко пообещал оказать влияние на производителей, чтобы устраивать распродажи в магазинах сети, подчинённой управделами президента.

«Я не сравниваю вас с крупными сетями в Минске. Ведь привезти товар сразу в один торговый объект и снять прибыль несложно. А вот доехать до каждой отдаленной деревеньки не каждый сможет. Но и здесь есть решения. Посмотрите, как за последние несколько лет развилась интернет‑ и электронная торговля», — обратил он внимание членов «Белкоопсоюза» и персонально нового руководителя этой сети Олега Мацкевича.

«У нас интернетом пользуется почти восемь миллионов человек», — сообщил Лукашенко, указывая на перспективы повышения объёмов продаж.

Напомним, по данным Белстата численность граждан Белоруссии составляет менее 9,5 млн человек. Из них около миллиона работают и учатся за границей. Интернетом не пользуются младенцы и многие жители не только сельской местности, но и города. Эксперты напоминают об ошибочности отождествления количества договоров с пользователями с количеством самих пользователей.