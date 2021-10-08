Курск, 8 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На данный момент в России под наблюдением врачей находятся свыше 1 млн 38 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 8 октября в ходе посещения Курской областной клинической больницы заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Nikatv.ru В больнице

«Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Более того, по словам главы ведомства, ситуация продолжает ухудшаться.

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Напомним, по данным оперативного штаба на 8 октября, число выявленных за сутки заражений коронавирусом составило 27 246 случаев. По сравнению с предыдущими сутками произошло небольшое снижение — 7 октября выявили 27 550 новых случаев. Всего в России, по официальным данным штаба, выявлено 7 717 356 случаев вирусом.