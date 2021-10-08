Москва, 8 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Русских активистов преследуют в Латвии за их успешную и активную деятельность. Об этом 8 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Izborsk-club.ru Александр Гапоненко

«Меня преследуют за то, что я формулирую и озвучиваю интересы русской общины Латвии, провожу символические мероприятия по сохранению коллективной этнической идентичности русских. Это организация референдума за представление русскому языку статуса государственного, организация движения «Бессмертный полк», введение в оборот Георгиевских ленточек, учреждение движения «Конгресс неграждан», — заявил политолог.

«Подобные действия артикулируются в выступлениях в СМИ, в статьях, книгах, документальных фильмах. Прямо наказать за такую, в общем-то либерально-демократическую деятельность у властей не получалось, и они вели против меня политику диффамации, стигматизации. Мол, агент влияния Кремля, лжец, никого не представляющий лже-ученый», — пояснил Гапоненко.

«Когда влияние моей деятельности на русскую общину стало значительным — приступили к уголовному преследованию. Отправили в тюрьму по пустым обвинениям», — заявил эксперт.

Напомним, что в странах Прибалтики по фиктивным обвинениям активно преследуются деятели русского и правозащитного движения. В Эстонии подвергается репрессиям Сергей Середенко, в Литве — Альгирдас Палецкис.