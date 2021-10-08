Воронеж, 8 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в рабочем посёлке Таловая Воронежской области проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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8 октября около 7:30 школьный автобус ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя столкнулся с фронтальным погрузчиком под управлением 61-летнего водителя. В автобусе находились семь пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть детей: два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, девочки восьми и 12 лет, две школьницы в возрасте 11 лет. Также травмы получили сопровождавший детей 56-летний социальный педагог и водитель автобуса. Информация о степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается.

Доследственная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опросят очевидцев, водителей и пассажиров, а также представителей образовательного учреждения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.