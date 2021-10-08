Вашингтон, 8 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Американский актёр Марк Руффало высказался относительно предположения о личности серийного маньяка по прозвищу Зодиак. Об этом 8 октября пишет издание «Канобу».

Цитата из к/ф «Мстители». реж Джосс Уидон. 2012. США Марк Руффало

Как отмечает издание, актёр не выразил абсолютной уверенности в том, что Зодиака звали Гэри Фрэнсисом Постом. «Я уже раньше был на этом пути… Каждые несколько лет кто-то говорит, что выяснил, кто это был. Будем надеяться, что они нашли нужного парня», — прокомментировал Руффало.

Напоминаем, что Марк Руффало сыграл инспектора Дэйва Тоски в детективе Дэвида Финчера. Кинолента была посвящена истории маньяка Зодиака — в честь его прозвища был назван и сам фильм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда Case Breakers, состоящая из 40 бывших следователей, а также журналистов и военных, якобы раскрыла имя маньяка. Зодиаком, по их версии, оказался маляр Гэри Фрэнсис Пост, который скончался в 2018 году.