Архангельск, 8 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В 2021 году национальный парк «Русская Арктика» посетили полтысячи туристов из 16 стран мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Арктика

Как и прежние два года, большинство туристов — россияне.

«Мы видим возросший интерес туроператоров не только к самой заповедной территории, но и к созданию туристской инфраструктуры на ней, — рассказал директор национального паркаАлександр Кирилов, — По итогам полевого сезона можем сделать вывод: природному туризму в Арктике быть, несмотря на все текущее трудности в этой сфере. Радостно, что наши соотечественники обратили внимание на природный туризм. Причем, если год назад «Русскую Арктику» посещали представители мегаполисов, то в этом году мы наблюдали возросшее число туристов из регионов, в том числе из СЗФО, ЯНАО и ЮФО».

Как сообщало ИА REGNUM, в тройку городов-лидеров для внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.