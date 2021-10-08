Тюмень, 8 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Тюмени в судебном порядке девочке выплатили ущерб за травму, полученную в батутном центре. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Ребенок на батуте

В суде установлено, что 21 ноября 2020 года в батутном центре 10-летняя девочка неудачно прыгнула на батуте и повредила руку. В травматологии ей поставили диагноз «закрытый перелом шейки лучевой кости» и назначили лечение.

Мать пострадавшего ребёнка обратилась к администрации аттракциона, чтобы вернуть деньги за билеты, но ей отказали. Тогда женщина обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала взыскать с батутного центра 1800 рублей за билеты, 708 рублей на лечение ребенка, 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и 33 тыс. 540 рублей за услуги представителя в суде.

Представитель ответчика заявил в суде, что девочка могла получить травму не на батуте. Однако в суде была представлена видеозапись момента падения. Кроме того, у батутной арены был просрочен сертификат соответствия.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с батутного центра в пользу ребёнка 30 тыс. рублей компенсации морального вреда, 450 рублей стоимости аттракциона, 1256 рублей оплаты юридических услуг и 15 225 рублей штрафа за отказ добровольно вернуть потребителю деньги. Итого — почти 47 тыс. рублей.