Москва, 8 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Вероятно, лучшим действием для улучшения репутации России как поставщика газа в Европу, была бы неограниченная поставка газа в любой момент, когда он потребуется европейцам, и желательно, безвозмездная, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Но, к сожалению, Газпрому приходится вести бизнес в реальном мире, а не в стране розовых пони. Компании необходимо выполнять свои обязательства перед внутренними потребителями на фоне стартовавшего отопительного сезона, а также по тем долгосрочным контрактам на европейском и азиатском рынках, которые были заранее заложены в её планы.

Нарастить добычу стоит денег, а если в результате спрос упадет, что делать с уже работающими скважинами, консервировать?

Еврокомиссия долго и упорно проводила курс на биржевое формирование цен в ущерб долгосрочным контрактам. Когда газ стоил дешево из-за низкого спроса, ЕС вполне устраивали биржевые механизмы ценообразования.

И никто не переживал за репутацию Европы как надежного покупателя газа. Тот же Газпром не настаивал на увеличении закупок на фоне резкого падения выручки.

Сейчас рыночная ситуация изменилась. Но, скорее всего, рынок сам выровняет все шероховатости, тем более, что Еврокомиссия так много сделала для того, чтобы не допустить его монополизации.

Вот, даже «Северный поток — 2» Газпрому можно будет использовать лишь наполовину, если вообще можно будет использовать.

Так что, надеюсь, репутация России в мире и в Европе от этого существенно не пострадает. Но главное, чтобы не пострадал бизнес российских компаний и государственный бюджет. Это для международного авторитета страны куда важнее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер заявил, что у России должна быть обеспокоенность ситуацией с ценами на газ в Европе, так как это может оказать негативное влияние на репутацию страны.

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