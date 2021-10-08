Мадрид, 8 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Очередной саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 29−30 июня 2022 года в Мадриде. На нём примут новую стратегическую концепцию альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 октября в Мадридепосле встречи с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Mod.gov.ba Саммит НАТО

«Я рад объявить, что очередной саммит НАТО пройдет в Мадриде 29−30 июня», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что участникам встречи предстоит принять несколько важных решений и рассмотреть последствия изменения климата для безопасности. Также ожидается утверждение новой стратегической концепции НАТО, которая отразит изменившиеся условия безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что подход НАТО к России — это одновременное сдерживание и диалог.

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