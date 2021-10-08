Берн, 8 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной Швейцарии по хоккею определился с первыми тремя игроками, которые сыграют на зимних Олимпийских играх — 2022. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

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В заявку команды вошли защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября сборная Швеции объявила имена первых трёх игроков, вызванных на ОИ-2022. Ими стали Виктор Хедман, Мика Зибанежад и Габриэль Ландеског.

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