Джакарта, , 15:14 — REGNUM Мангровые леса в провинции Бали являются примером восстановления экосистемы. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

«Мангровые леса являются примером восстановления экосистемы и становятся средством образования, туризма и укрепления экономики», — написал глава государства в Twitter. Мангровый лес покажут лидерам государств на саммите G20.

В прошлом территория мангрового леса площадью 268 га была прудом для разведения рыбы и креветок. Затем в 1992 году эту территорию восстановили. Теперь парк Нгурах-Рай на Бали стал домом для 92 видов птиц.

https://twitter.com/jokowi/status/1446398752453902336

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом на Бали. Глава государства своими глазами хочет увидеть место проведения саммита G20.

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