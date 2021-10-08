Афины , , 15:15 — REGNUM Историческое, тесное сотрудничество между Грецией и Францией приобретает новое измерение благодаря пониманию, которое лидеры двух стран имеют по геополитическим вопросам. Об этом подчеркнул греческий министр обороны Никос Панайотопулос во время обсуждения в парламенте греко-французского соглашения об обороне 7 октября. Об этом сообщает AMNA.

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Панайотопулос отметил, что в соглашении существует пункт о помощи в области обороны, отвергающий возражения оппозиции о том, что военная поддержка Франции не гарантируется в случае, если Греция столкнется с угрозой. Отвечая на критику покупки современных фрегатов и самолетов, Панайотопулос возразил, что соглашение «не возникло из ниоткуда, а присоединилось к более общему проекту обеспечения безопасности страны в соответствии с потребностями новой структуры вооруженных сил и рекомендациями трех генеральных штабов армии».

Покупка военной техники, таким образом, является частью плана и проводится с учетом потребностей страны. «Военно-морской флот очень усердно работал над оценкой предложений, которые, как правило, постоянно совершенствовались и отражали центральную директиву премьер-министра. Вы пытались перевести дискуссию по соглашению в дискуссию исключительно об оборудовании. Я говорю прямо: это не гонка вооружений. Это гонка за заполнением пробелов, которые были созданы в вооруженных силах», — подчеркнул он.

Соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве между Грецией и Францией было ратифицировано в ходе парламентского голосования в Афинах вечером 7 октября.