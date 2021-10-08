Йошкар-Ола, 8 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 8 октября выявили 66 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 65 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 213 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 123 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 120 человек. 617 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четверо пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 473 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 646 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1423 человека, из них у 1404 — пневмония, 57 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 112 пациентов, при этом госпитализированы 144 жителя Марий Эл.