Ташкент, 8 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. На основании решения хокима (мэра) Ташкента с 12 октября 2021 года начинается отопление объектов социальной сферы. Об этом сообщает ташкентская городская администрация.

Dilshod Akbarov Ташкент

Также сообщается, что с 14 октября многоэтажные жилые дома будут переведены на регулярное отопление. При этом, уже на этой неделе в Узбекистане ожидается резкое похолодание, 9−11 октября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится очередное вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской частью России.

Ожидается понижение температуры воздуха в городе на 10−12°. Днем 9−10 октября температура в Ташкенте составит 10−13° тепла, ночью 10−11 октября 2−5° тепла. По северу ночью 9−10 октября местами заморозки до 0−3° мороза.