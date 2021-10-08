Минск, , 15:11 — REGNUM Белорусские власти усилят контроль за необоснованным ростом цен в республике. Об этом 8 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе собрания членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза), его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Шилов Иван

«Главное — цены. Внутриведомственный контроль за ними будет подкрепляться мониторингом Комитета государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что стране необходимо «в этой дикой рыночной вакханалии найти свой путь» для сдерживания роста цен.

«Мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием», — указал Лукашенко, добавив, что им недавно были подписан соответствующий указ.

«Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председателем Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) стал олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович.