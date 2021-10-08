Пекин, 8 октября 2021, 15:10 — REGNUM Создание в Центральном разведывательном управлении центра противодействия Китаю является проявлением менталитета эпохи холодной войны, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь
Fmprc.gov.cn

«Это образец менталитета холодной войны», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что Соединенные Штаты должны прекратить действия, которые наносят ущерб взаимному доверию и сотрудничеству Пекина и Вашингтона.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя ЦРУ Уильяма Бернса сообщила, что Центральное разведывательное управление США организует специальный отдел для противодействия «вызовам со стороны Китая».

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