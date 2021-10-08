Пекин, 8 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Создание в Центральном разведывательном управлении центра противодействия Китаю является проявлением менталитета эпохи холодной войны, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Это образец менталитета холодной войны», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что Соединенные Штаты должны прекратить действия, которые наносят ущерб взаимному доверию и сотрудничеству Пекина и Вашингтона.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя ЦРУ Уильяма Бернса сообщила, что Центральное разведывательное управление США организует специальный отдел для противодействия «вызовам со стороны Китая».

Читайте также: ЦРУ создаст специальный «антикитайский» Центр миссий