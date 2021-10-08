Москва, 8 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Надежды на снижение темпов роста цен на непродовольственные товары в первую очередь связаны с повышением ставки Центробанка РФ и, соответственно, с ростом ставок по кредитам и депозитам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Считается, что в свете этого сберегать средства станет выгоднее, чем брать их в кредит и тратить.

Но сегмент непродовольственных товаров реагирует на изменения конъюнктуры гораздо медленнее, чем сегмент продовольственный, в силу больших сроков и меньшей удельной стоимости хранения, а также более длинных логистических цепочек.

В этом сегменте больше импорта. В связи с этим на нем также сильнее сказывается фактор валютного курса, поскольку на этом рынке доля импорта выше.

Если текущая тенденция на укрепление рубля продолжится, это также будет способствовать снижению темпов непродовольственной инфляции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ ожидает к концу 2021 года рост цен на непродовольственные товары на 7,2%, стоимость производственных товаров без учета овощей и фруктов вырастет на 6,6%, продовольственные товары подорожают на 5,3%.

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