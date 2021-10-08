Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области продлят до двух недель осенние каникулы из-за пандемии коронавируса. Отдыхать школьники будут с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом 8 октября сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Каникулы начались

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По его словам, штабом по нераспространению коронавирусной инфекции утвержден единый двухнедельный период осенних каникул для всех школ Ленинградской области. Отдыхать дети будут с 25 октября по 7 ноября включительно, а уже 8 ноября начнется вторая четверть.

«Двухнедельный отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах», — подчеркнул Емельянов.

По данным на утро 8 октября, по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто 57 классов. Как уточнили ИА REGNUM в областном комитете по образованию, полностью закрытых школ нет. По ковиду в регионе закрыто 52 отдельных класса в 28 школах, по ОРВИ — пять отдельных классов в пяти школах.