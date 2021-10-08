Москва, 8 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Блогер Катя Адушкина анонсировала концерт в честь её 18-летия. Она опубликовала афишу мероприятия в историях личного Instagram-аккаунта 8 октября.

Скриншот с YouTube Катя Адушкина

Шоу состоится 22 октября 2021 года в Москве и называется 18 Plus. Как отмечает сама Адушкина, «на концерт могут прийти зрители всех возрастов», так как возрастное ограничение мероприятия «6+».

ИА REGNUM напоминает, что Катя Адушкина выпустила несколько синглов, среди которых песни «Лимонад» и «Зажигай». Ранее блогер занималась в школе балета «Тодес»