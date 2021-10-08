Курск, 8 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся крайне напряженной. Об этом 8 октября в ходе посещения Курской областной клинической больницы заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остается просто крайне напряжённой и пока эскалируется», — отметил глава федерального ведомства.

По словам российского министра, в настоящий момент в больницах страны находятся свыше 1,038 млн пациентов с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального оперативного штаба по противодействию пандемии на 8 октября, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 936 жителей России. Показатель суточной смертности является самым высоким за всё время распространения вируса в стране. Накануне, 7 октября, умерли 924 человека, а прежний максимум был установлен два дня назад, 6 октября. Тогда за 24 часа скончались 929 человек.