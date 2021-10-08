Ярославль, 8 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Полиция поймала браконьера, который незаконно убил двух лосей в Ярославской области в начале октября 2021 года. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

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Туши убитых животных обнаружили в лесу около деревни Бабино Даниловского района. Убившего их мужчину нашли сотрудники уголовного розыска. Им оказался 34-летний житель Вологодской области.

«Установлено, что подозреваемый, являясь охотником и владея на законных основаниях охотничьим оружием, но не имея лицензии на отстрел лосей, приехал в Даниловский район на охоту. Увидев двух лосей, он совершил их незаконный отстрел. Ущерб составил 160 000 рублей. Вывезти туши убитых животных из леса он не успел, но с места преступления скрылся», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота с причинением ущерба в особо крупном размере». Расследование продолжается.