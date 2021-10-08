Саранск, 8 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Скончались женщины 1951 и 1983 годом рождения и мужчина 1978 года рождения. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 588 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 8 октября в регионе выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 90 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 816 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3611 человек.

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