Саранск, 8 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 8 октября выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 90 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 816 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 54 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 617 жителей Мордовии. 588 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3611 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2432 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2338 человек.