Москва, 8 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. На российском авторынке появился новый седан Kia K5 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Обновленный седан Kia K5

Новый Kia K5 не получил конструктивных изменений. Однако теперь седан оснащается новыми опциями.

«Kia K5 стала первой моделью в России, оборудованной расширенным комплексом Kia Connect с доступом к навигационным сервисам», — говорится в сообщении.

Кроме того, в список оснащения обновленной модели входят: мультимедийный комплекс с несколькими вариантами экранов и телематический сервис с функциями геолокации.

Также новинка получила новый логотип Kia. Начальная версия модели оснащается модернизированной системой мультимедиа с 8-дюймовым экраном и двухлитровым двигателем.

Начиная с комплектации Comfort седан получил электрообогрев лобового стекла, два USB-порта для зарядки гаджетов на заднем ряду, а также 17-дюймовые колесные диски.

Kia K5 в версии Style на выбор предлагается с моторами на 2,0 и 2,5 литра. Также эта комплектация идет с подогревом задних кресел. Именно начиная с этой версии новинка получила телематические сервисы Kia Connect. Данный сервис позволяет в режиме реального времени получать сведения о трафике, погоде, парковках и камерах.

Ранее компания Kia представила кроссовер Sportage нового поколения для европейского авторынка.

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