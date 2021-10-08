Калуга, 8 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 144 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 октября. Днём ранее, 7 октября, в регионе было зарегистрировано 140 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 248 человек, 46 795 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 744 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.