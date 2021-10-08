Ярославль, 8 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославской области начали отменять ранее запланированные мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дворца культуры УМР Вконтакте Объявление об отмене чемпионата

Решение об этом пока что принимают сами организаторы, какого-либо документа о новых ограничениях не выходило. Так в Угличе отменён чемпионат города по бодибилдингу, который должен был пройти в районном дворце культуры 10 октября, и концерт хора ветеранов днём ранее.

«На основании пункта 1 Протокола совещания оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ярославской области от 06.10.2021 г. , отменить проведение массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации и снятия ограничений», — говорится в объявлении Угличского дворца культуры в социальных сетях.

В объявлении организаторы ссылаются на решение областного оперативного штаба от 6 октября. Напомним, после его заседания губернатор Дмитрий Миронов анонсировал новые ограничительные меры, но ничего не говорил об отмене мероприятий.

Отметим, что на основании решения оперштаба региональное правительство готовит соответствующий документ, и нормативную силу имеет только он. Судя по всему, ещё до его выхода областные и районные власти решили предпринять сдерживающие меры против эпидемии и отменить ряд мероприятий, запланированных на муниципальных площадках.

Так о приостановке работы объявил киноклуб «Современник» в Рыбинске, встречи которого проходили в муниципальном общественно-культурном центре.

«Очередное заседание должно было пройти 13 октября, но технические сотрудники ОКЦ отказываются обеспечить качественный показ фильмов в малом зале. В то же время вирусологи призывают отменить все массовые мероприятия. И, хотя наша аудитория не считается массовой, думаю, нам не стоит собираться в период подъёма заболеваемости. Тем паче, что добиться соблюдения масочного режимам мы не можем, тогда как большинство из нас находится в группе риска. Что касается кинопремьер в большом зале, организовать сейчас их слишком трудно. Посему давайте отложим наши встречи до спада пандемии», — написал руководитель клуба Борис Крейн.

В правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM предложили дождаться выхода официального документа, который определит новые коронавирусные ограничения в регионе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй день подряд число новых заражений устанавливает новые максимумы за всё время пандемии.