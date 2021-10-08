В районах Ярославской области отменяют мероприятия из-за волны ковида
Ярославль, 8 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославской области начали отменять ранее запланированные мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Решение об этом пока что принимают сами организаторы, какого-либо документа о новых ограничениях не выходило. Так в Угличе отменён чемпионат города по бодибилдингу, который должен был пройти в районном дворце культуры 10 октября, и концерт хора ветеранов днём ранее.
В объявлении организаторы ссылаются на решение областного оперативного штаба от 6 октября. Напомним, после его заседания губернатор Дмитрий Миронов анонсировал новые ограничительные меры, но ничего не говорил об отмене мероприятий.
Отметим, что на основании решения оперштаба региональное правительство готовит соответствующий документ, и нормативную силу имеет только он. Судя по всему, ещё до его выхода областные и районные власти решили предпринять сдерживающие меры против эпидемии и отменить ряд мероприятий, запланированных на муниципальных площадках.
Так о приостановке работы объявил киноклуб «Современник» в Рыбинске, встречи которого проходили в муниципальном общественно-культурном центре.
В правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM предложили дождаться выхода официального документа, который определит новые коронавирусные ограничения в регионе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй день подряд число новых заражений устанавливает новые максимумы за всё время пандемии.