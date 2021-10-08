Минск, 8 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщает о назначении нового председателя «Федерации хоккея Республики Беларусь» — им стал олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович.

Kremlin.ru

Ранее на эту тему: МОК отстранил Лукашенко и НОК Белоруссии от Олимпийских игр

Уроженец деревни Елизово Осиповичского района имеет три диплома минских вузов — академии управления при президенте, экономического университета (минского нархоза), и университета физкультуры. В послужном списке нового предводителя белорусских хоккеистов значится также членство в Палате представителей Национального собрания (2016−2019 годы) — там он входил в комиссию по национальной безопасности.

Предыдущий глава хоккейной федерации Дмитрий Басков, обвиняемый в соучастии в убийстве минского диссидента Романа Бондаренко, попал под санкции Международной федерации хоккея на льду (IIHF), а также Евросоюза, США и стран-партнёров. Александр Лукашенко назначил Баскова в Совет Республики Нацсобрания, пообещав подобрать новую кандидатуру на должность руководителя хоккейной федерации.

Ранее в новостях: Лукашенко назначил оскандалившегося Баскова «сенатором»