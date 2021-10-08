Самара, 8 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Расширенное совещание по недопущению распространения коронавируса в Самарской области проходит в правительстве региона. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Сообщается, что в обсуждении в режиме ВКС участвуют порядка 200 человек, в том числе представители общественных организаций и бизнеса.

Отмечается, что в области ежедневно регистрируют увеличение числа носителей коронавируса, растет и число пациентов с COVID-19, которые тяжело переносят болезнь.

«В этой ситуации система здравоохранения Самарской области испытывает очень высокое напряжение и нагрузку. Мы приняли ряд решений, которые позволяют обеспечивать лечение людей, увеличивать количество коек для больных COVID-19. Но понятно, что запас прочности не безграничный», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азаров, который отметил, что в области ежесуточно растет потребление кислорода.

Он отметил, что в данной ситуации, одни врачи не справятся с этой проблемой.

«Врачи работают круглосуточно, их силы не беспредельны, они и так делают невозможное — сверх человеческих возможностей. Мы должны взвешенно обсудить текущую ситуацию и возможные варианты ее развития, понять, что надо нам вместе сделать», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров также напомнил, что в 2020 году руководство региона продуманно и системно принимало все решения для недопущения распространения коронавируса. В области были возведены два новых госпиталя, которые в настоящее время полностью загружены. Сейчас идет строительство третьего госпиталя.

Глава области подчеркнул, что одной из главных причин растущей заболеваемости COVID-19 являются небольшие темпы вакцинации жителей от этой инфекции: эту прививку получили свыше 1,1 миллион жителей (62% от плана).

Отмечается, что неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе привела к необходимости введения дополнительных ограничений.

«В ближайшей перспективе посещение культурно-досуговых учреждений и спортивных объектов, включая фитнес-клубы, возможно только при наличии QR-кода (сертификата) о вакцинации или о перенесенном COVID-19», — сообщает пресс-служба.

Азаров заявил, что нужно вернуть региону статус свободного от COVID-19 и вернуться к привычному образу жизни.

«Нам предстоит решить, какие меры еще нужно принять, чтобы остановить распространение в Самарской области COVID-19, защитить здоровье и жизнь людей, наших земляков. Мы не должны допустить локдаун, но ситуация все ближе и ближе к нему. Это очень болезненный удар по экономике и благосостоянию людей, социальной и общественной жизни», — отметил глава региона.