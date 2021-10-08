Афины , , 15:09 — REGNUM На протяжении веков цивилизации и религии, процветавшие в Средиземноморском бассейне, сосуществовали и находили благодатную почву для дальнейшего роста, подчеркнул министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая на международном семинаре «Арабы и Аравия в византийских источниках: люди, места, менталитет». Об этом сообщает AMNA 8 октября.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

«Однако в наше время экстремальные идеи угрожают возродить вражду и напряженность, которые были забыты годами, — сказал Дендиас. — Так обстоит дело с решением Турции превратить собор Святой Софии и монастырь Хора в мечети. Оба памятника были отнесены к памятникам Всемирного наследия и, к сожалению, используются в политических целях».

В заключение Дендиас отметил, что Греция надеется построить или, скорее, восстановить мост мирного сосуществования с арабскими странами. Такие отношения будут основаны на общих принципах и ценностях — уважении международного и, в частности, морского права, добавил он.