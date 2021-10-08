Пекин, 8 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Заявление главы МИД России Сергея Лавров о том, что создаваемые США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военные альянсы AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и Quad (США, Япония, Индия и Австралия) ведет к размытию Западом универсальных форматов в указанном регионе, является отражающим общее беспокойство стран АТР. Об этом 8 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отражает общую озабоченность большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. AUKUS и Quad являются узкими кликами, которые носят выборочный и закрытый характер, а также провозглашают ментальность эпохи холодной войны и игр с нулевой суммой», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД добавил, что создание этих альянсов станет причиной возникновения гонки вооружений в АТР, а также станет причиной обострения ситуации и подорвет солидарность и сотрудничество в регионе.

«Региональные страны должны проявлять высокую степень бдительности по отношению к попыткам размыть или подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и вместе противостоять любым действиям, которые нарушают международную справедливость или провоцируют розню и конфронтацию в регионе», — заключил Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что биологическая деятельность военных США и их сателлитов в более чем 200 лабораториях за пределами территории Соединенных Штатов несет серьезные угрозы для безопасности России и Китая.