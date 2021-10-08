Челябинск, 8 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Иностранных граждан начали прививать в Челябинской области от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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Поставить прививку можно в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. С 1 октября там привились уже почти 100 человек. Им ставят «Спутник-Лайт».

Заявки на вакцинацию могут подать как крупные компании и вузы, так и частные лица.