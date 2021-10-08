Москва, 8 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Москве директора по развитию регионов «ГК Самолет» Александра Лефеля, сообщает 8 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Тверского суда столицы.

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По данным СМИ, топ-менеджер задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При этом следствие выступило с ходатайством о заключении Лефеля под стражу сроком на два месяца.

Ранее Александр Лефель занимал пост вице-президента группы компаний ПИК.