Чикаго, США, 8 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Шесть из десяти американцев поддерживают военное вмешательство США в случае вторжения КНДР в Южную Корею. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Чикагского совета по глобальным вопросам.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 26 июля среди 2086 граждан США, 63% респондентов заявили, что поддержат отправку американских войск в Южную Корею для защиты от КНДР.

По сравнению с аналогичным опросом, проведённым в 2018 году, показатель упал на 1%.

Известно, что вторжение Северной Кореи на юг Корейского полуострова является одним из четырёх гипотетических сценариев, упомянутых в данном опросе.

Между тем, 52% участников опроса также поддерживают вмешательство США в случае нападения Китая на Тайвань, 59% — в случае нападения России на союзников США по НАТО, 53% — в случае нападения соседних стран на Израиль.