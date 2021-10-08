Брянск, 8 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Пять человек погибли, ещё двое получили травмы различной степени тяжести в ДТП с тремя автомобилями на 2 км автодороги Брянск — Смоленск — Жирятино в Брянском районе, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, 7 октября около 17:15 автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и допустила касательное столкновение с Hyundai, который в свою очередь столкнулся с Lada.

На месте погибли 25-летний водитель и пассажиры Lada 40 и 49 лет, а также 44-летняя водитель Hyundai. С травмами различной степени тяжести в больницу госпитализированы 40 и 43-летние пассажиры Lada и 68-летняя пассажир Hyundai, которая позже скончалась.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.