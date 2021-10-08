Москва, 8 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Повышение стоимости контрактов на капитальный ремонт до 25% не скажется на тарифе взноса на капремонт для граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил депутат Госдумы VII созыва Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

«Повышение не скажется на тарифе для граждан», — сказал Шеин, комментируя новое постановление правительства РФ.

При этом парламентарий напомнил, то партия выступала против самого закона о взносах на капитальный ремонт многоквартирных домов.

«Это получается налог в отношении граждан, это деньги, которыми потом распоряжаются чиновники, и мы очень ясно видим, что за эти деньги там, где люди открыли спецсчета можно сделать гораздо больше», — говорит депутат.

Он обратил внимание на то, что система взносов за капремонт фактически в пользу государства существует в двух странах мира — в России и Белоруссии.

«Причем пришла именно от (президента Белоруссии — ред.) Лукашенко, где такая модель диктатуры в том числе пронзает и такого рода отношения», — отметил депутат Госдумы.

Шеин напомнил, что депутаты фракции стали инициаторами законопроекта о праве граждан отказываться от «общего котла» и направлять средства на спецсчета для ремонта только своих домов.

«Мы были инициаторами права на спецсчета, то есть возможности гражданам забрать свои деньги из «общего котла» на свой дом и самостоятельно приводить его в порядок. И опыт спецсчетов показывает, что это эффективная история, и люди за те же самые средства делают больше работ», — рассуждает он.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства РФ, согласно которому до конца 2021 года цены контрактов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут пересматриваться из-за удорожания строительных материалов. Стоимость контракта может увеличиться не более чем на 25%.